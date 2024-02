O BGF/AAPF anunciou as primeiras renovações de contrato visando a temporada 2024. Três nomes foram confirmados pelo clube nos últimos dias, são eles os alas Alex Rossati, Kevin de Oliveira e Pedro Razia, os quais permanecerão no elenco comandado por Vaner Flores, que seguirá no comando técnico da equipe, para a disputa das competições estaduais deste ano pela Liga Gaúcha de Futsal.