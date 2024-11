Após fiasco na Justiça, quem pode comandar economia sob Trump

Até para quem não esperava moderação do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, as primeiras indicações da equipe surpreenderam. Depois do fiasco da indicação seguida de desistência de Matt Gaetz para comandar o Departamento de Justiça (DoJ, equivalente ao ministério de mesmo nome no Brasil), há expectativa de escolha de Kevin Warsh para a Secretaria do Tesouro (equivalente ao Ministério da Fazenda no Brasil).