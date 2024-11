Saiba por que resultado da eleição nos EUA pode levar dólar a R$ 6

Com o dólar no Brasil perto de seu recorde nominal histórico, de R$ 5,901, registrado em 13 de maio de 2020, o resultado da eleição nos Estados Unidos pode dar o "empurrãozinho" que faltava para avançar até os R$ 6. O dólar oficial, comercial, abriu com alta de 1,7%, para R$ 5,844. No entanto, foi se moderando e, no final da manhã, está em R$ 5,774. E na virada da manhã para a tarde, passou a recuar levemente. O que sim, chegou a R$ 6, foi o dólar turismo.