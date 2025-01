Para quais países as exportações gaúchas mais cresceram em 2024

Dados são do portal Comex Stat, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Tecon / Divulgação

Com dados já consolidados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic), é possível constatar para quais países houve aumento de exportações gaúchas em 2024.

China, Estados Unidos e Argentina seguem entre os países que mais recebem produtos do Rio Grande do Sul. Mas há novos elementos: às Filipinas, por exemplo, os envios, em valores totais, quase triplicaram, de US$ 113,2 milhões em 2023 para US$ 333 milhões em 2024, alta de 194% no ano. Já ao Iraque, aumentaram 92%, passando de US$ 148,1 milhões para US$ 284,6 milhões em um ano.

O que explica parte do maior embarque de produtos às Filipinas é o aumento do apetite por carne suína. Houve abertura deste mercado em 2024, elevando o país asiático ao posto de maior comprador de carne suína brasileira. As remessas gaúchas de trigo e centeio, não moídos, também quadruplicaram no ano, em valores totais.

Já o que mais pesa para alta de exportações gaúchas ao Iraque é a soja. Os valores totais dos envios do produto agrícola saíram de US$ 59,4 milhões em 2023 para US$ 153,1 milhões em 2024.

Apesar do aumento de relevância, Iraque e Filipinas não estão nem entre as 10 localidades estrangeiras que mais recebem produtos do Rio Grande do Sul em 2024, em valores. Ocupam as 14º e 17º posições, respectivamente.

Na outra ponta, a Indonésia, que em 2023 era a décima maior receptora de exportações gaúchas, teve queda de 53,4% em valores em 2024 por conta de diminuição de envios de trigo e centeio, não moídos. A baixa fez o país perder 16 posições na lista da balança comercial do Rio Grande do Sul.

Há também outros pontos fora da curva, como as Ilhas Virgens, que em 2024 receberam 14.120% mais produtos gaúchos, em valores, do que em 2023, e Madagascar, que teve diminuição de US$ 9,9 milhões para US$ 282,6 mil no ano. Os totais, no entanto, não têm impacto relevante na balança comercial do Estado.

*Colaborou João Pedro Cecchini