No último dia útil antes de Trump assumir, dólar sobe e desce, mas fecha estável

Foi o último dia de negociação antes da posse de Donald Trump , marcada para próxima segunda-feira (20). Não se sabe que medidas o republicano vai tomar, o que deixou o mercado na defensiva para passar o final da semana. A mais ameaçadora do ponto de vista cambial é o aumento acentuado do imposto de importação , que teria efeito na inflação e no juro americano .

É bom lembrar que há muita especulação sobre o aumento – ou ameaça – do imposto de importação prometido por Trump. Uma publicação do jornal The Washington Post já havia afirmado que a equipe do republicano estaria avaliando abordagem mais amena para taxas de importação, mas o presidente eleito fez questão de desmentir a hipótese.