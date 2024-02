Depois de vencer o Peru por 6 a 0 nesta terça-feira (6), a seleção brasileira se classificou para a semifinal da Copa América de Futsal e, assim, conquistou uma vaga para a Copa do Mundo que ocorrerá entre setembro e outubro deste ano, no Uzbequistão. Foi a terceira vitória consecutiva do Brasil na primeira fase. A equipe do treinador Marquinhos Xavier tem 100% de aproveitamento.