Gritos e lágrimas de alegria. Abraços e sorrisos. Sentimentos e expressões que tomaram conta dos jogadores, comissão técnica e da torcida do Atlântico após o apito final no ginásio Alcides Pan, em Toledo, no Paraná. A menos de 30 segundos para o término da partida, o time de Erechim fez dois gols e virou a partida diante do Joinville para conquistar a Liga Nacional de Futsal (LNF) na manhã deste domingo (17).