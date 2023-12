O BGF não jogará mais as competições promovidas pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS). O anúncio foi feito pelo presidente do time, Bernardo Marini, nesta sexta-feira (15), em coletiva de imprensa. A decisão ocorre depois da eliminação do BGF da Série Ouro por W.O na semifinal.