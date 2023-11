A ACBF venceu a Afucs, nesta quarta-feira (1º), por 5 a 2, em partida disputada no Centro Municipal de Eventos Sérgio Luiz Guerra, em Carlos Barbosa. Este foi o jogo de volta das quartas de final do Gauchão de Futsal. Com o resultado, o time da Serra é o primeiro a garantir lugar nas semifinais da competição.