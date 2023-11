Depois da Série Bronze de Futsal, é a vez da Série Prata decidir com quem fica o título de campeão desta temporada 2023. Nesta quarta-feira (15), AFA e Jaguari se enfrentam no Ginásio José Silveira Falkemback, em São Francisco de Assis, no confronto de volta da decisão. A partida começa às 18h.