Atlântico goleia o Apodi e garante classificação antecipada à semifinal da Supercopa de Futsal

O Atlântico estreou com vitória na Supercopa de Futsal , competição que credencia o campeão para a Libertadores da América. Nesta quinta-feira (27), o Galo goleou o Apodi-RN por 7 a 1 , no Centreventos Cau Hansen, em Joinville.

Com o resultado, o Atlântico já está classificado para a semifinal, visto que o time do Rio Grande do Norte perdeu os dois jogos que disputou .

Sendo assim, o confronto do Galo contra a ACBF , nesta sexta-feira (28), às 18h30min, vai apenas confirmar a colocação de cada time dentro do Grupo B.

Show no primeiro tempo

Vinte segundos depois, o Apodi tentou encostar no placar, com um gol de letra de Matheus. No entanto o time gaúcho não deu chance e marcou mais três vezes antes do intervalo.