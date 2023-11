A Assoeva é a segunda equipe gaúcha a ser eliminada da Liga Nacional de Futsal (LNF). Na noite desta segunda-feira (13), o time de Venâncio Aires perdeu por 4 a 0 no tempo normal e 2 a 0 na prorrogação para o Cascavel, no Paraná. Os paraenses conquistaram a vaga para as semifinais — a terceira seguida na LNF.