Gurias em quadra Notícia

Malgi e Celemaster disputam final do Gauchão de Futsal Feminino em luta por quebra de hegemonia

Time de Uruguaiana venceu as últimas cinco edições do campeonato, enquanto a as gurias pelotenses buscam o primeiro título do estadual

