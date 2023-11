Serão apenas oito jogos no futsal do Rio Grande do Sul neste final de semana. Mas em todos, o caráter decisivo estará presente. Desde a tentativa da ACBF, de Carlos Barbosa, de chegar às semifinais da Liga Nacional, até a segunda partida decisiva do Gauchão Feminino em Uruguaiana, da final da Conferência Oeste na Série C em Três Passos, e da primeira decisão na Série Prata em Jaguari. Confira todos os detalhes abaixo: