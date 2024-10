Agora, todas as atenções de Grêmio e Inter estão voltadas para o Gre-Nal. Além do clássico de sábado (19), pelo Brasileirão masculino, as equipes também se enfrentarão no domingo (20), pelo Gauchão Feminino. O duelo será às 15h, no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre.