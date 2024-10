A estreia do Grêmio no Estádio da Ulbra, em Canoas, teve um nome: Giovaninha. A atacante foi a responsável por conduzir a goleada por 6 a 0 sobre o Brasil de Farroupilha, neste domingo (13), pela segunda rodada. Com o resultado, o Tricolor chegou aos seis pontos e está na ponta da tabela. Além do hat-trick de Giovaninha, Luana Spindler, Pri Back e Maria Helena Hurtado também balançaram as redes.