As Gurias Coloradas confirmaram o favoritismo e abriram o Gauchão Feminino goleando o Futebol com Vida por 15 a 0 no Sesc Protásio Alves, em Porto Alegre. Os gols foram marcados por Belén Aquino, Pati Llanos e Julieta, três vezes cada, Lorrany, duas vezes, Capelinha, Marzia, Chú e Carla. Com o resultado, o Inter divide a liderança do Estadual com Juventude e Grêmio, que também venceram.