Inter goleia o Santos e enfrentará a Ferroviária nos matas do Brasileirão Feminino

As Gurias Coloradas confirmaram a classificação, e estão novamente entre as oito melhores equipes do Brasil. Em uma temporada em que chegou a lutar contra o rebaixamento, o Inter conquistou a vaga às quartas de final do Brasileirão Feminino ao golear o Santos por 6 a 2, nesta quarta-feira (21), no Sesc Protásio Alves. Os gols do avanço vieram com Priscila, Leticia Monteiro, duas vezes, Belén Aquino, Zóio e Tamara Bolt. As Sereias descontaram com Carol Baiana e Paola.