Medalhista da casa Notícia

"Muito feliz de representar o Inter, que acreditou e investiu em mim", ressaltou Priscila durante homenagem do clube

Atacante da Seleção Brasileira participou de evento no Museu do Colorado nesta terça-feira, em alusão à prata das Olímpiadas. Entre as pautas, falou sobre a polêmica com a goleira da Espanha, na semifinal

20/08/2024 - 19h06min Atualizada em 20/08/2024 - 22h22min