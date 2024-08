As Gurias Coloradas buscam confirmar a classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino. Depois de entrar no G-8 na última rodada, o Inter recebe o Santos nesta quarta-feira (21), às 15h, no Sesc Protásio Alves. Se vencer, o time gaúcho avança sem defender de resultados paralelos. Confira todas as informações da partida.