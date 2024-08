O Inter depende apenas de si mesmo para se classificar às quartas de final do Brasileirão Feminino. As Gurias Coloradas venceram o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (18), em partida disputada no Estádio Jayme Cintra, em Jundiaí, no interior de São Paulo. Com gols de Priscila e Belén Aquino, o clube entrou no G-8 da competição.