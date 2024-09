Grêmio empata com o São Paulo e está eliminado do Brasileirão Feminino

A história se repetiu e, mais uma vez, o Grêmio foi eliminado nas quartas de final do Brasileirão Feminino. O algoz deste ano foi o São Paulo, que confirmou sua classificação nesta quinta-feira (29), ao empatar com o Tricolor gaúcho em 0 a 0 no Canindé, em São Paulo. Como haviam perdido a ida por 2 a 1, as Gurias Gremistas precisavam de, pelo menos, uma vitória simples para levar tudo aos pênaltis. Mas sem sucesso. Agora, o foco se volta para o Gauchão.