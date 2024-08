O Grêmio perdeu para o São Paulo, por 2 a 1, na partida de ida das quartas de final do Brasileirão Feminino. As equipes se enfrentaram no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, nesta segunda-feira (26). Cássia marcou para o time gaúcho, e Aline Milene fez os dois gols das paulistas.