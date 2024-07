O jogo mais importante do departamento feminino do Juventude se aproxima. Na próxima segunda-feira (8), às 19h, as Gurias Jaconeras recebem o Fortaleza no Alfredo Jaconi pela partida de volta das quartas de final do Brasileirão A-2. Se vencer ou empatar, o Alviverde conquistará o acesso inédito à elite do campeonato.