O Juventude divulgou, na noite desta quarta-feira (3), o serviço de ingressos para o jogo que vale o acesso ao time feminino no Brasileirão A-2. A partida contra o Fortaleza está marcada para a próxima segunda-feira (8), às 19h, no Alfredo Jaconi. O torcedor que quiser assistir ao duelo no estádio terá de levar 2 kg de alimento não-perecível.