Depois de pouco mais de um mês, o Juventude voltará a campo pelo Brasileirão Feminino A-2. Por conta da enchente que afetou o RS, as Gurias Jaconeras ficaram com três partidas pendentes na competição nacional, e começarão a recuperar nesta terça-feira (4), às 15h, diante do Doce Mel-BA. O duelo ocorre na Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves.