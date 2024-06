Grêmio perde para o Santos e segue fora do G-8 no Brasileirão Feminino

As Gurias Gremistas voltaram a campo dependendo apenas de si para ingressar na zona de classificação do Brasileirão Feminino. Só que o desfecho diante do Santos, na Vila Belmiro, não foi positivo. Na noite deste domingo (23), o Tricolor perdeu por 2 a 0, com gols de Sole Jaimes e Carol Baiana, e permaneceu na nona colocação, com 17 pontos. Para seguir sonhando com a classificação ainda restam três jogos pela fase inicial: Atlético-MG e Real Brasília e São Paulo.