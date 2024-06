O Juventude espantou qualquer chance de rebaixamento e, agora, pode focar apenas na classificação aos mata-matas do Brasileirão Feminino A-2. Com a goleada sobre o Doce Mel-BA, as Gurias Jaconeras retomaram a vice-liderança do Grupo A e focam no embate com o Bahia, agendado para este sábado (8), às 15h, na Fonte Nova.