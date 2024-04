As Gurias Coloradas encerraram a Liga de Desenvolvimento Feminina sub-14 com o vice-campeonato. O Inter disputou o título com o São Paulo, nesta segunda-feira (8), mas acabou derrotado por 2 a 1. O tricolor paulista marcou com Julia Dinis e Gigi Pires. O time gaúcho balançou as redes com Bruna Tarigo. A partida foi realizada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.