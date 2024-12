Valdemar Costa Neto depõe na PF sobre tentativa de golpe 

Costa Neto foi indiciado no inquérito do golpe de Estado.

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, prestou depoimento na sede da Polícia Federal (PF) em Brasília nesta quinta-feira (12). A ação ocorre no âmbito do inquérito que investiga a organização de um golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em outubro de 2022.