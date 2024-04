A Seleção Brasileira Feminina já iniciou a preparação para a disputa da SheBelieves Cup, que ocorre nos Estados Unidos, de 6 a 9 de abril. Desde o último domingo (31), as atletas começaram a se apresentar em Atlanta, na Geórgia. A goleira Lorena, do Grêmio, e a atacante Priscila, do Inter, foram as representantes do futebol gaúcho na convocação. As duas se apresentaram nesta segunda-feira (1º) no período da manhã.