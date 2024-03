A condição de reserva na primeira rodada do Brasileirão Feminino, diante do Corinthians, gerou especulações sobre a situação de Lorena, goleira das Gurias Gremistas. Mesmo convocada para a Seleção Brasileira feminina, a atleta ainda vive um processo de retomada após quase um ano em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo.