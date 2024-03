O Brasileirão Feminino não começou da melhor forma para as Gurias Gremistas. Diante do favorito Corinthians, o Grêmio perdeu por 3 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, nesta segunda-feira (18). Esta foi, também, a primeira derrota do Tricolor em estreias no Brasileirão Feminino.