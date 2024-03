As Gurias Gremistas não conseguiram segurar o favorito Corinthians nesta segunda-feira (18), pela primeira rodada do Brasileirão Feminino. Em jogo que contou com a expulsão da zagueira tricolor Mónica Ramos, ainda no primeiro tempo, o Grêmio perdeu por 3 a 0 no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. As Brabas balançaram as redes com Millene Fernandes, duas vezes, e Jheniffer, ambas ex-atacantes do Inter.