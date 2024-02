Os caminhos do futebol traçaram uma situação especial para o técnico Lucas Piccinato. Após deixar o comando das Gurias Coloradas no final do ano passado, o profissional fará sua estreia pelo Corinthians justamente contra o seu ex-clube. O reencontro será no domingo (11), nas quartas de final da Supercopa Feminina, no Estádio Beira-Rio.