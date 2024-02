Pela décima vez, Inter e Corinthians estarão frente a frente no futebol feminino. Neste domingo (11), a partida terá peso de decisão já que se trata do mata das quartas de final da Supercopa Feminina. O duelo, marcado para as 10h30min, no Estádio Beira-Rio será a oportunidade para o time gaúcho melhorar o retrospecto em jogos eliminatórios contra a equipe paulista.