A Seleção Brasileira Feminina iniciou sua série de três amistosos com uma vitória diante do forte time do Japão, por 4 a 3, de virada, na Arena Corinthians. Substituta de Cristiane e pela primeira vez convocada para ser observada por Arthur Elias, a jovem Priscila, de apenas 19 anos, definiu o resultado com gol no último lance. Além dela, Bia Zaneratto, duas vezes, e Gabi Portilho balançaram as redes.