A estrela dela segue brilhando. Na tarde desta quinta-feira (30), Priscila foi chamada por Arthur Elias para substituir Gabi Nunes, no intervalo do amistoso contra o Japão, na Arena Corinthians. Foram cerca de 50 minutos até que a atacante do Inter marcasse pela primeira vez com a camisa da Seleção Brasileira principal. O gol garantiu a vitória por 4 a 3 no amistoso da data Fifa.