O Resenha das Gurias terá uma edição especial nesta segunda-feira (20), a partir das 19h, em vídeo. Ao vivo, irá tratar da grande final do Gauchão Feminino. A primeira partida será nesta quarta-feira (22), às 20h, no Beira-Rio. O jogo derradeiro ocorre no domingo (26), às 10h30min, na Arena do Grêmio.