Grêmio e Inter entram em campo nesta quarta-feira (25) por jogos atrasados do Brasileirão. O Tricolor perdeu para o Criciúma por 2 a 1, na Arena, em Porto Alegre, enquanto o Colorado empatou com o Bragantino em 2 a 2, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Acompanhe todas as informações da partida na Jornada Digital da Gaúcha.