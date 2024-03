Em um ano, a regra do futebol brasileiro que permitia a utilização de até cinco estrangeiros por clube passou a aceitar nove. As mudanças, primeiro para sete, e neste ano com o acréscimo de mais dois, foram aprovadas nos últimos congressos técnicos da CBF e farão com que o Brasileirão, previsto para iniciar em 13 de abril, tenha o maior número de jogadores de outros países de sua história.