São quase 39 mil pagantes por jogo no Itaquerão no Brasileiro 2017

A média de público pagante em 2017 não está entre as melhores desde que o Brasileirão de pontos corridos passou a ser disputado em 2003. Mas o que a torcida do Corinthians vem mostrando vai contra este desempenho. A "Fiel" tem quase 39 mil pagantes por jogo na Arena de Itaquera, número que nos últimos anos só é interior ao Flamengo, campeão em 2009, que levou em média, 40.694 pagantes por partida naquela temporada.

Nesta edição do Brasileiro, o Grêmio tem a quarta melhor média de pagantes com 21.020 torcedores por jogo após 15 jogos na Arena. Na Série B, o Inter lidera o ranking com folga: são 22.922 pagantes por jogo contra 16.196 do Ceará, o segundo colocado.