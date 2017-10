A partida entre Inter e CRB, pela 33ª rodada da Série B, foi antecipada pela CBF. Antes marcado para as 21h30min, o confronto está programado agora para 19h15min de 3 de novembro, uma sexta-feira.

A rodada do jogo em questão pode marcar o acesso matemático do Inter à Série A, dependendo de resultados paralelos. Segundo a CBF, a mudança ocorreu por "ajuste na grade de programação do canal SporTV".