Não faltou empenho ao Botafogo no Independência. Mas, com uma visível dificuldade para criar jogadas, a equipe tropeçou em erros e acabou se conformando em segurar o empate em 0 a 0 diante de um Atlético-MG que foi aguerrido, neste domingo, em jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão.

Com o resultado, o time carioca chega a 48 pontos na competição. Já o Galo, que desperdiçou sucessivas chances no Horto, fica com 42 pontos e perde a oportunidade rara de se aproximar da zona de classificação à Libertadores.

A entrada de Gilson no meio pareceu atenuar a ausência na criação. O Glorioso deu trabalho com avanços pelos lados e as boas chegadas de Bruno Silva. Aos 18, Bruno Silva estava próximo de fazer um cabeceio mas, na última hora, Brenner irrompeu na área e atrapalhou o próprio companheiro.

Porém, aos poucos, a marcação botafoguense foi perdendo fôlego diante do ímpeto do Galo. Robinho passou por três e só parou em Gatito Fernández. Em seguida, Fábio Santos encontrou Valdívia livre para cabecear novamente nas mãos do paraguaio.

O Botafogo voltou do intervalo sob uma pressão ainda mais intensa no independência. Tendo Cazares no lugar de Valdívia, o Atlético-MG desperdiçou três chances em 15 minutos. Elias, Fábio Santos e Otero finalizaram rente à trave de Gatito Fernández. Aos 20, Otero caiu na área e pediu pênalti após dividida. No entanto, o árbitro Sandro Meira Ricci, corretamente, mandou o jogo seguir.

Percebendo a passividade do Fogão, Jair Ventura deixou a equipe mais ofensiva: o atacante Guilherme entrou no lugar de Victor Luis. Sua mudança quase surtiu efeito aos 29. Arnaldo cruzou para Rodrigo Pimpão, que só serviu Guilherme. O atacante driblou um zagueiro e encheu o pé, mas parou nas mãos de Victor.