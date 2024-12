Após 12 anos, Hamilton fará última corrida pela Mercedes na Fórmula 1

Hamilton vai se despedir do carro que o tornou um dos maiores da história da F1.

O último ato de Lewis Hamilton pela Mercedes na Fórmula 1 será neste domingo (8), em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O britânico de 39 anos teve uma passagem marcante pela equipe, com seis títulos mundiais conquistados , recordes quebrados e vitórias marcantes.

Em 2025, Hamilton vai realizar o sonho de correr pela Ferrari. O anúncio foi feito em fevereiro deste ano e fez o mercado de pilotos se agitar . Porém, antes da mudança, ele tem o último compromisso pela equipe com a qual se tornou um dos melhores da história da categoria.

A chegada de Hamilton na Mercedes se deu em 2013. A F1 vivia o domínio de Sebastian Vettel, que venceu quatro título seguidos com a Red Bull. O britânico estava na McLaren, onde conquistou o campeonato de 2008, e o sentimento era de insatisfação, tanto pela passagem do tempo quanto pela piora do carro.