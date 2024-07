Após 945 dias

Hamilton vence o GP da Inglaterra e encerra jejum de três anos na Fórmula 1

Correndo em casa, o piloto da Mercedes soube aproveitar as estratégias durante as mudanças climáticas. Chuva mudou os rumos da prova, que acabou com sol em Silverstone

07/07/2024 - 13h25min Atualizada em 07/07/2024 - 14h58min