Norris conquista a pole para o GP do Brasil de Fórmula 1; Verstappen larga em 17º

Lando Norris esquentou a disputa no Mundial de Pilotos da Fórmula 1 ao faturar a pole position do GP do Brasil, numa incomum e tumultuada sessão classificatória, realizada na manhã deste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O vice-líder do campeonato viu o rival Max Verstappen obter somente a 12ª posição do treino. Na briga pelo tetracampeonato, o piloto da Red Bull sairá somente do 17º lugar na largada por ter sofrido uma punição neste fim de semana.