O britânico Lando Norris contou com uma ajuda de Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, para vencer a corrida sprint do GP de São Paulo de Fórmula 1, neste sábado (2), no Autódromo de Interlagos. O piloto de 24 anos reduziu em dois pontos a diferença para Max Verstappen na disputa pelo título do campeonato.