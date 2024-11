Confirmado no grid da Fórmula 1 em 2025, Gabriel Bortoleto afirmou nesta quarta-feira (6) que se inspira no ídolo Ayrton Senna para mostrar "garra e dedicação" nas pistas da categoria a partir da próxima temporada. O piloto de 20 anos assinou contrato de "múltiplos anos" com a equipe Sauber-Audi, encerrando um retrospecto de sete anos sem um brasileiro como titular na F1.