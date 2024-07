Oscar Piastri obteve sua primeira vitória na Fórmula 1 neste domingo (21) no Grande Prêmio da Hungria. O triunfo, no entanto, só veio após uma ordem da McLaren para que seu companheiro de equipe, Lando Norris, permitisse a ultrapassagem no final da prova em Budapeste. Lewis Hamilton foi o terceiro colocado e chegou a 200 pódios na categoria.